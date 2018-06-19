В "Нафтогазе" подсчитали: "Газпром" должен каждой украинской семье более 4,4 тысячи гривень

Также в НАК заявили, что заставят российского монополиста заплатить долг в полном объеме.

Российский газовый монополист "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза" должен каждой украинской семье более 4,4 тысячи гривень.

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Об этом написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"По решению арбитража каждая украинская семья получила 3,8 тыс грн от "Газпрома" в виде газа. Газ - это деньги, как мы все понимаем. Эти 3,8 тыс грн были вычислены с более 8 тыс грн долга "Газпрому". Украинские семьи больше ничего не должны платить, а "Газпром" остался должен каждой украинской семье более 4,4 тыс грн”, - говорится в сообщении.

По словам Витренко, "Газпром" нечестным путем пытается не выплачивать этот долг. "Пока он лишь достиг приостановления принудительного взыскания. Мы будем добиваться наказания “Газпрома” за нечестные действия. Мы вынудим "Газпром" заплатить долг в полном объеме и возместить все расходы с этим связанные", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, которые соответствуют стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении разорвать контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта).

В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

Каждый день (начиная с 28 февраля - даты принятия решения в арбитраже) просрочка платежа в пользу «Нафтогаза» приводит к начислению пени «Газпрому» в размере 0,5 млн долл. В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди активов, которые интересуют украинскую сторону, уже оказались акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре относительно контракта на транзит газа через территорию Украины, согласно которому российский газовый гигант должен Украине 2,56 млрд долл.

В свою очередь в «Нафтогазе» сообщили, что решение было принято судом без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены «Нафтогазом», если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса.

В «Нафтогазе» отметили, что решение суда не приводит к отмене решений арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать у «Нафтогаза» возврата 2,1 млрд дол., уже зачтенных решением арбитража в качестве компенсации.

18 июня «Нафтогаз» направил представление в апелляционный суд округа Свеа с целью разблокировать процедуру принудительного взыскания долга в 2,6 млрд долл. с российской компании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.