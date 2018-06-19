Английский суд разрешил заморозить активы "Газпрома" по просьбе "Нафтогаза"

Ходатайство удовлетворено с целью обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

Коммерческий суд Лондона по ходатайству Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" разрешил заморозить активы "Газпрома" для обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно сообщению, "Газпром" в течение 48 часов после получения решения суда должен предоставить "Нафтогазу" список всех своих активов стоимостью более 50 тысяч долларов, расположенных в Англии или Уэльсе.

Также сообщается, что "Нафтогаз" уже уведомил 17 лондонских банков, занимающихся бизнесом с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" на территории Англии или Уэльса.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В середине июня "Газпром" заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа.

В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что решение было принято судом без вызова "Нафтогаза" и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены "Нафтогазом", если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства "Газпрома" и рассмотрении судом этого вопроса.

В "Нафтогазе" отметили, что решение суда не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата 2,1 миллиарда долларов, уже зачтенных решением арбитража в качестве компенсации.

18 июня "Нафтогаз" направил представление в апелляционный суд округа Свеа в Швеции с целью разблокировать процедуру принудительного взыскания долга в 2,6 миллиарда долларов с российской компании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.