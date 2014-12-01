Цены на нефть обвалились до пятилетнего минимума

На мировых торгах в понедельник, 1 декабря, цены на нефть упали до пятилетнего минимума на фоне решения ОПЕК не снижать добычу, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $1,88 до $68,27 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,73 до $64,42. Ранее оба эталона снизились до минимальных уровней с 2009 года.

Читайте такжеМинистр нефти Кувейта объяснил, почему ОПЕК решила не сокращать добычуЦены на оба эталона падают пять месяцев подряд, чего не происходило с финансового кризиса 2008 года.

Эксперты считают, что ОПЕК сможет пережить цену в $60 за баррель, но она нанесет сокрушительный удар по конкурентам, например, по добыче сланцевой нефти в США, и задержит инвестиции в будущий рост производства. ОПЕК ведет долгосрочную игру, рассчитывая, что другие на это не способны.

Давление на рынок также оказывает замедление роста производства в Китае, как показал официальный индекс PMI за ноябрь.

По мнению аналитиков, новые уровни поддержки для Brent - $68 и $64 за баррель. Если WTI подешевеет до $63,90 за баррель, то уровнем поддержки будет $50.