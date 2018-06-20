Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+

На встрече должны рассмотреть вопрос временного увеличения добычи нефти.

Министр нефти Ирана Бижар Намдар Зангане заявил, что не будет принимать участие во встрече ОПЕК+ 23 июня, на которой рассмотрят вопрос временного увеличения добычи нефти.

Читайте такжеВенесуэла станет первой страной ОПЕК, начавшей покупать нефть

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам Зангане, он улетает из Вены в пятницу, 22 июня, после встречи с представителями стран-членов ОПЕК и не останется для проведения переговоров с государствами, входящими в ОПЕК+.

Зангане также отметил, что на встрече ОПЕК вряд ли удастся прийти к соглашению, поскольку это не та организация, которой может присылать свои инструкции президент США Дональд Трамп, который ранее обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. «ОПЕК — не часть министерства энергетики США», — сказал иранский министр.

По данным источников Bloomberg, представители стран ОПЕК обсуждают возможность повышения добычи нефти от 300 до 600 тыс. баррелей в сутки.

18 июня, представитель Ирана при ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили заявил, что Тегеран намерен наложить вето на это предложение. Также против повышения добычи выступили Ирак и Венесуэла.