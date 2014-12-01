Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Таможенного союза, сообщает БЕЛТА.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть понижается с $316,7 до $277,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин и товарные бензины составит $249,7 за 1 т (ранее $285 за 1 т), на легкие, средние дистилляты - $183,1 за 1 т ($209 за 1 т). Такая же ставка пошлины будет действовать в отношении бензола, толуола, ксилолов, мазута, смазочных и прочих масел, отработанных нефтепродуктов, нефтяного кокса (кроме кальцинированного) и битума.

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В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 ноября. Они также понижались.

Вышеуказанные ставки устанавливаются в размерах, равных ставкам, введенным в России.