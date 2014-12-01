Украина частично возобновила импорт угля из России - Продан

Украина, испытывающая острый дефицит энергетического угля для нужд тепловых электростанций из-за боевых действий на Донбассе, после недельного перерыва частично возобновила импорт данного вида топлива из Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Кабинете министров Украины сообщил журналистам и.о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Импорт российского угля осуществляется с определенными проблемами. Какая-то часть угольной продукции отправляется (из России — УНИАН), а какая-то тормозится без причин. Скажем так: поставки осуществляются неритмично», - сказал Продан.

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Также он отметил, что трудности в поставках угля испытывают как госкомпания «Центрэнерго», так и частная компания ДТЭК, подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову.