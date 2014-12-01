ЕИБ выделит 150 млн евро на модернизацию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород»

Украина и Европейский инвестиционный банк подписали кредитное соглашение на 150 млн евро для модернизации магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которому российский газ поставляется европейским потребителям.

Документ подписали глава ЕИБ Вернер Хойер и премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Средства выделяются компании "Укртрансгаз".

Комментируя подписание документа, премьер-министр Яценюк подчеркнул, что проект модернизации газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» предполагает замену порядка 120 км непосредственно трубы и двух компрессорных станций, что позволит экономить затраты на прокачку газа в среднем на 20%. Кроме того, по словам Яценюка, отбор предприятия – изготовителя трубы будет проведено на конкурсной основе и «вероятно, с участием украинских производителей». Проект рассчитан на 4 года.

«Наше сотрудничество с Европейским инвестиционным банком очень важно и мощно, – сказал Яценюк. – Порядка 44% всех средств, которые уже подписаны ЕИБ, осваивает Украина. Украина занимает почти половину портфеля ЕИБ в Восточной Европе и Центральной Азии».

В свою очередь глава банка Вернер Хойер подчеркнул, что подписанное соглашение – это часть общего пакета проектов.

«В течение ближайших трех лет мы планируем профинансировать в Украине проекты на общую суму порядка 3 млрд евро, и этот проект (модернизации ГТС - УНИАН) - это часть общего пакета», - сказал Хойер.

Европейский инвестбанк принял решение о предоставлении кредита «Укртрансгазу» на 150 млн евро в октябре текущего года.

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Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов) составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) - 1449.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».