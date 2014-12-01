Цена нефти Brent опустилась ниже $68

Нефть Brent сегодня впервые за пять лет упала ниже $68 за баррель. Котировки с поставкой в январе 2015 года сегодня утром просели до ценовой отметки $67,56 – минимум с 8 октября 2009 года, сообщает РБК.

Через час после открытия электронных торгов в ночь на 1 декабря цена барреля нефти марки Brent с поставкой в январе 2015 года упала почти на $2, до $68,28 за барр.

Цена нефти марки Brent упала ниже $70 за баррель впервые на закрытии торгов 28 ноября. Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в январе 2015 года опустилась до $69,81 за баррель.

Общее падение цен на нефтяные фьючерсы продолжается с 27 ноября, после заседания министров нефти стран ОПЕК. На нем было принято решение не сокращать квоту нефтедобычи.

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По оценкам экспертов, низкая цена на нефть сохранится на низком уровне как минимум в первой половине 2015 года.

На фоне падения цены на нефть резко снизилась цена российской валюты. Курс евро во время торгов 1 декабря на Московской бирже поднялся выше 65 руб. Курс доллара поднялся выше 52 руб.