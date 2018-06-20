«Нафтогаз» назвал дату слушания лондонского суда о замороженных активах «Газпрома»

До этого времени «Газпром» не должен забирать из Англии и Уэльса активы на сумму, которую присудил Стокгольмский арбитраж в транзитном деле.

Слушания Коммерческого суда Лондона относительно замороженных активов «Газпрома» по ходатайству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» состоятся 6 июля, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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«Суд назначил слушания на 6 июля 2018 года. До этого времени «Газпром» не должен забирать из Англии и Уэльса активы на сумму, которую присудил Стокгольмский арбитраж в транзитном деле», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Коммерческий суд Лондона по ходатайству «Нафтогаза» разрешил заморозить активы «Газпрома» для обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате украинской стороне 2,56 млрд долл.

«Газпром» в течение 48 часов после получения решения суда должен предоставить «Нафтогазу» список всех своих активов стоимостью более 50 тыс. долл., расположенных в Англии или Уэльсе.

Также «Нафтогаз» уведомил 17 лондонских банков, занимающихся бизнесом с «Газпромом», что они не могут способствовать сокращению активов "Газпрома" на территории Англии или Уэльса.

В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа. После этого «Нафтогаз» направил представление в апелляционный суд округа Свеа в Швеции с целью разблокировать процедуру принудительного взыскания долга.