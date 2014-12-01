Запорожская АЭС отключила от сети блок №3 на ремонт

Согласно сообщению НАЭК «Энергоатом», блок был отключен 28 ноября в 19:24 действием электрической защиты, после чего был выведен на ремонт.

По состоянию на 1 декабря в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС – 30-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 85-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 040 МВт, для Ривненской АЭС – 2 860 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 730 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Читайте также«Энергоатом» хочет на 70% использовать украинское оборудование при достройке энергоблоков ХАЭССправка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.

Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.