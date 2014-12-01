Украина все еще планирует купить в России 1 млрд кубов газа до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Кабинете министров Украины сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Пока еще нет», - сказал он.

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По словам министра, Украина сохраняет планы до конца 2014 года закупить у российского «Газпрома» до 1 млрд кубических метров природного газа.

В тоже время, министр не сообщил конкретные сроки возможных предоплат со стороны НАК «Нафтогаз Украины» российскому «Газпрому» за будущие поставки газа.

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