Победа проевропейских сил в Болгарии и Молдове сделает ненужным «Южный поток» - Яценюк

Парламентские выборы в Молдове и Болгарии, прошедшие в минувшие выходные, позволили двум странам сформировать проевропейское большинство, а это даст им возможность сотрудничать с Украиной в вопросах энергетической безопасности Европы в целом и сделать проект строительства газопровода «Южный поток» - ненужным политическим проектом Российской Федерации, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Последние выборы в Болгарии и Молдове – я поздравляю наших коллег - показали, что там будет сформировано проевропейское большинство. Это даст возможность нам сотрудничать в вопросах безопасности Европейского Союза. Я надеюсь, что Украину не будут обходить через «Южный поток». «Южный поток» не нужен как политический проект РФ, – сказал Яценюк. - Украина еще раз призывает всех наших европейских и иностранных партнеров инвестировать в украинскую ГТС. Мы начали ее реконструкцию, и потому это должен быть наш общий подход к обеспечению энергетической безопасности Европы и Украины – черед участие европейских и иностранных компаний в украинской ГТС».

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