Украина импортировала 2,2 миллиарда кубов газа, больше всего - из Швейцарии

Крупнейшими поставщиками газа в Украину стали Швейцария, Германия, Польша и Великобритания.

Украина в январе-апреле 2018 года импортировала 2,16 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму 613 миллионов долларов, сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 863,4 миллиона кубометров на 244,4 миллиона долларов, из Германии было поставлено 598,8 миллиона кубометров на 173,8 миллиона долларов, из Польши – 266,8 миллиона кубометров на 78,7 миллиона долларов, из Великобритании - 129,1 миллиона кубометров на 35,2 миллиона долларов, из Венгрии – 117 миллионов кубометров на 31,2 миллиона долларов, из Словакии – 89,1 миллиона кубометров на 24 миллиона долларов, из Люксембурга – 57,8 миллиона кубометров на 16,2 миллиона долларов, из Австрии - 33,2 миллиона кубометров на 9,86 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиарда кубометров. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 миллиарда долларов.