Российская нефть в ноябре подешевела на 27%

Средняя цена на нефть марки Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси) в январе-ноябре 2014 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% до 100,91 доллара за баррель, сообщил ведущий эксперт департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Александр Сакович.

Читайте такжеЦена нефти Brent опустилась ниже $68

Для сравнения, в январе-ноябре 2013 года она составляла 107,71 доллара за баррель.

В ноябре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено падение цены на нефть на 27%, по итогам месяца она сложилась в размере 78,33 доллара за баррель (в ноябре 2013 года - 107,32 доллара за баррель). При этом по итогам октября 2014 года средняя цена нефти была зафиксирована на уровне 86,38 доллара за баррель, то есть за ноябрь она снизилась на 9,3%, сообщает Прайм.

Читайте такжеВ России "черный понедельник": рубль упал до исторического минимума, рынок акций рухнул

Средняя цена на нефть марки Urals в 2013 году составила 107,88 доллара за баррель. Бюджет РФ на 2014 год сформирован исходя из среднегодовой цены на нефть в 93 доллара за баррель. Прогноз МЭР РФ на 2014 год - 104 доллара за баррель.