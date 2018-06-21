Саудовская Аравия предложила ОПЕК+ увеличить добычу

09:15, 21 июня 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает The Financial Times.

В королевстве хотят, чтобы повышение было пропорционально распределенно между всеми входящими в картель государствами.

Эта идея станет базой для обсуждения вопроса об уровне добычи между участниками соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК на встрече 23 июня в Вене, отмечается в статье.

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Теги: #страны ОПЕК+