Саудовская Аравия предложила ОПЕК+ увеличить добычу

Королевство настаивает на распределении повышения между всеми входящими в картель государствами.

Саудовские власти предложили повысить участникам соглашения ОПЕК + повысить выработку на 600-800 тысяч баррелей нефти в день.

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Об этом сообщает The Financial Times.

В королевстве хотят, чтобы повышение было пропорционально распределенно между всеми входящими в картель государствами.

Эта идея станет базой для обсуждения вопроса об уровне добычи между участниками соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК на встрече 23 июня в Вене, отмечается в статье.