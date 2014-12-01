Bloomberg рассказал, чем грозит России падение цен на нефть до $40

Как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg, за 2014 год цены на нефть упали на 37%. Крупнейший производитель нефти, Россия, не может больше рассчитывать на прежние доходы от экспорта нефти для поддержания экономики, ослабевшей от действия санкций. От решения стран ОПЕК не снижать уровень добычи нефти также страдают подпавшие под санкции Запада Иран, Нигерия и Венесуэла.

«Это большое потрясение для Каракаса, Тегерана и Абужди», – утверждает вице-председатель консалтинговой компании Englewood Дэниел Йергин. По его словам, в связи с обвалом цен на нефть мировую экономику ждет еще большая неопределенность.

Большинству стран - участниц ОПЕК потребуются цены на нефть, значительно превышающие $100 за баррель, чтобы залатать дыры в бюджете, утверждает ведущий исследователь Chatham House Пол Стивенс. Если они начнут урезать свои расходы, начнутся проблемы, отмечает он.

«Сейчас мы наблюдаем шоковый эффект от решения ОПЕК, это будет продолжаться еще пару недель, после чего станет понятно, до какого уровня в действительности упали цены на нефть», – говорит Йергин. Сейчас власти разных стран пытаются вычислить новый ценовой коридор нефти.

Цены могут падать до тех пор, пока покрывают издержки на добычу нефти. По словам Стивенса, добыча сланцевой нефти будет окупаться даже при цене ниже $40 за баррель.

Россия кажется наиболее уязвимой страной от падения цен на нефть, считает ведущий аналитик Danske Banke Аллан вон Мехрен. «Большой спад цен на нефть в 1997–1998 годах был одним из факторов, которые привели к дефолту в России в августе 1998 года», – напоминает он.

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Нефть и газ составляют 68% экспорта России и 50% федерального бюджета, отмечает издание. За год Россия уже потеряла почти $90 млрд валютных запасов, что составляет 4,5% экономики страны. С июня курс рубля к доллару упал на 31%. Цена на нефть марки Brent достигла рекордно низкого значения со времен финансового кризиса 2008 года, когда она стоила около $36 за баррель.

Начавшиеся в ночь на 1 декабря электронные торги в Лондоне продемонстрировали очередное снижение цен на нефть. За час падение стоимости барреля марки Brent составило почти $2 – по данным на 11:43 мск, минимальное значение марки Brent на торгах составило $67,56 за баррель.

В минувший четверг страны-участницы ОПЕК договорились сохранить прежний уровень добычи нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки. Вслед за этим решением цена барреля североморской нефти Brent установила новый рекорд, опустившись ниже $72 за баррель.