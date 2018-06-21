Скорее проиграем, чем выиграем: в "Нафтогазе" оценили шансы остановить проект "Северный поток-2"
Есть вероятность того, что ГТС (Северный поток-2 - ред.) будет загружена, но это невероятно тяжелый бой.
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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на заявление главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.
"Это невероятно тяжелый бой и у нас меньше шансов его выиграть, чем проиграть", - заявил он.
При этом Витренко отметил, что в "Нафтогазе" используют все возможные механизмы для того, чтобы законным способом остановить "Северный поток-2".
"Если будут построены [и запущены] Nord Stream-2 и обе нитки Турецкого потока [еще один российский проект в обход Украины], есть большая вероятность того, что сразу же транзит через Украину будет равняться нулю, - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, ранее в "Нафтогазе" заявили, что "Северный поток-2" убьет конкуренцию на европейском рынке под действием газового шантажа "Газпрома".