Германия обвинила российских хакеров в атаке на энергосети

13:57, 21 июня 2018
Энергетика
140 0
Иллюстрация REUTERS

Киберпреступники пытались проникнуть в интернет-сети немецких энергопоставщиков, по данным спецслужбы ФРГ, за этим стоят российские хакеры.

Читайте такжеЭксперты доказали причастность России к хакерским атакам на энергосистему Украины

Об этом глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает Украинская правда.

Масен возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он.

Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кібернапад под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались проникнуть в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру только в офисах нескольких компаний.

Первые признаки атаки появились летом 2017 года.

Сколько немецких компаний подверглись нападению, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #хакерская атака