"Укртрансгаз" требует пересмотра Кодекса ГТС

По мнению "Укртрансгаза", Кодекс ГТС не соответствует ни духу европейского законодательства, ни нормам Третьего энергопакета, ни практикам европейских газовых операторов.

Госкомпания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет о несоответствии Кодекса газотранспортной системы (ГТС) европейскому законодательству и требует его пересмотра.

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Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Согласно сообщению, "Укртрансгаз" в очередной раз обращает внимание членов профильных комитетов Верховной Рады, экспертной среды, представителей Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и всех заинтересованных сторон на то, что дальнейшее реформирование рынка газа в Украине и функционирование независимого оператора ГТС невозможно без принятия Кодекса ГТС, который будет гармонизирован с профильными европейскими стандартами.

"Версия Кодекса ГТС, которая была утверждена НКРЭКУ 27 декабря 2017 года и должна вступить в действие с 1 августа 2018 года, не соответствует ни духу европейского законодательства и нормам Третьего энергопакета, ни практикам европейских газовых операторов. Об этом свидетельствует отсутствие согласования действующей версии Кодекса со стороны Европейского энергетического сообщества. Секретариат сообщества неоднократно обращал внимание НКРЭКУ на необходимость приведения в соответствие всех изменений и предложений в Кодекс ГТС", - говорится в сообщении.

Также "Укртрансгаз" указывает, что утверждение НКРЭКУ со ссылкой на письма Европейского энергетического сообщества о якобы согласовании с ним утвержденного Кодекса ГТС - ошибочное.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укртрансгазе" планировали до 2018 года перейти на ежедневное составление балансов природного газа и запустить балансирующий рынок.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, настаивает на внедрении с 1 августа 2018 года процедуры суточного балансирования рынка природного газа, что соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Справка УНИАН. Посуточное балансирование рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансирование предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки "голубого" топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. "Укртрансгаз" с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".