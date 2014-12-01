Запуск газопровода TAPI из Туркмении в Индию отложен

15:12, 01 декабря 2014
Энергетика
0

Рынки, на которые рассчитан газопровод, - страны с населением 3 млрд человек.

Запуск газопровода TAPI отложен / lenta-ua.net

Сроки запуска газопровода TAPI сдвинутся с 2017 на 2018 год, рассказал министр экономики и финансов Пакистана Мухаммад Исхак Дар, передает ПРАЙМ.

"2017 год - это слишком агрессивный срок. Скорее это 2018 год или около того. Для нас главное завершить этот проект", - подчеркнул он.

Читайте такжеИтальянская компания Eni расширяет сотрудничество с ТуркмениейМагистральный газопровод протяженностью 1,735 км пройдет из Туркмении в Индию через Афганистан и Пакистан. Проектная мощность трубы составляет 33 млрд кубометров газа в год при инвестициях в размере около 8 млрд долларов. Запуск проекта ранее планировался на 2017 год.

"Проект реализуется с помощью Азиатского банка развития и у него большой потенциал. Рынки, на которые рассчитан газопровод, - это страны с населением 3 млрд человек. Мы уже создали управляющую компанию консорциума - TAPI pipeline company ltd с регистрацией на острове Мэн. Сейчас идут переговоры по вопросу определения лидера нашего консорциума", - уточнил Мухаммад Исхак Дар.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter