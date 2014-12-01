Украина увеличила импорт газа из Словакии

Украина в ноябре 2014 года увеличила импорт природного газа из Словакии, своего главного альтернативного российскому пути импорта углеводородов, на 9,3% - до 884,4 млн кубометров с 809 млн куб. м в октябре текущего года.

Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Словакии Eustream.

Согласно данным компании, среднесуточные поставки газа в ноябре составили 29,5 млн куб. м.

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Как сообщал УНИАН, оператор газотранспортной системы Словакии Eustream по результатам процедуры Open Season, в ходе которой компания принимала заявки на использование дополнительных мощностей линии «Вояны-Ужгород», констатирует значительный спрос на поставки «голубого топлива» в Украину.

В настоящее время, по данным Eustream, мощность газопровода «Вояны-Ужгород» достигает 11,5 млрд кубометров в год, или 31,5 млн куб. м в сутки.

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Украина возобновила покупки газа из Европы из-за повышения российским "Газпромом" со второго квартала текущего года цены на свое топливо почти в 2 раза. В конце октября 2014 года после почти полугода переговоров Россия согласилась до марта 2015 года снизить цену газа для Украины на 100 долл. - до 385 долл. за тысячу кубометров. Однако цена на европейский газ для Украины пока остается ниже российской.