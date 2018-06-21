В Евросоюзе увеличилось число стран-противников «Северного потока-2» - СМИ

Количество стран ЕС, выступающих против российского газопровода, выросло до 19.

В Евросоюзе увеличилась группа стран, которые поддержали Польшу и хотят ужесточить правила относительно российского газопровода «Северный поток-2».

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Об этом сообщает «Польское радио».

Речь идет о газовой директиве, которая должна усложнить строительство газопровода «Северный поток-2» на территории ЕС.

По данным радио, теперь уже 19 стран считает, что технические дискуссии на уровне экспертов иссякли и необходимо их перенести на политический уровень.

Отмечается, что против обновления газовой директивы выступили только три страны - Германия, Нидерланды и Бельгия.

20 июня Совет ЕС собрался на первую дискуссию на уровне послов. Во время дискуссии Польша предложила перейти к согласованию общей позиции стран ЕС для переговоров с Европейским парламентом, поскольку ограничения для «Северного потока-2» должны быть введены в действие до окончания его строительства.

Напомним, 18 июня президент Петр Порошенко заявил, что Украина хочет создать в ЕС группу, которая остановит строительство газопровода «Северный поток-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает Европе доступ к новым источникам газа. 5 апреля 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество сделать все возможное для запрета строительства газопровода «Северный поток-2».