«Нафтогаз» перечислил в госбюджет 8 миллиардов дивидендов

Всего "Нафтогаз" должен перечислить в госбюджет 11,8 млрд грн по итогам деятельности за 2017 год.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» по состоянию на 21 июня перечислил в государственный бюджет 68%, или 8 млрд грн из 11,8 млрд грн дивидендов по итогам деятельности за 2017 год.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Нафтогаз" начала перечисление в государственный бюджет дивидендов за 2017 год. По решению Кабинета министров до конца июня компания должна перечислить в бюджет 11,8 млрд грн, или 30% чистой прибыли, полученной в прошлом году. По состоянию на 21 июня компания уже уплатила 8 млрд грн", - говорится в сообщению.

Согласно сообщению, всего в течение текущего года, по состоянию на 21 июня, предприятия группы "Нафтогаз" уплатили в государственный бюджет более 60 млрд грн в виде налогов и дивидендов.

В прошлом году "Нафтогаз" уплатил государству 13,3 млрд грн дивидендов за 2016 год.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 млрд грн.

В феврале 2018 года стало известно, что российский «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.