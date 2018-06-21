Рада отказалась создавать единую базу потребителей газа, цель которой найти «мертвые души»

Создание единой базы абонентов позволит значительно сократить долю так называемых «мертвых душ», на которых облгаз-сбыты списывают объемы природного газа.

Верховная Рада Украины не поддержала поправку к закону о национальной безопасности Украины о создании единой базы абонентов - потребителей природного газа, целью которой является значительное сокращение доли бытовых потребителей природного газа, так называемых «мертвых душ», которых реально не существует и на которых облгаз-сбыты списывают объемы газа.

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За поддержку поправки народного депутата Ивана Винника (фракция «Блока Петра Порошенко»), которой вносятся соответствующие изменения в закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», проголосовали лишь 132 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

Перед голосованием Винник сообщил, что сегодня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Укарины», которая является поставщиком газа по специальным обязательствам для населения, не имеет единой базы потребителей природного газа. Данная информация закрыта на уровне облгазов, большинство которых находятся в частной собственности.

«Сознательно эта информация не передается в НАК, для того чтобы создавать фиктивную информацию по потреблению газа, искажать реальный баланс между потребленным газом домохозяйствами и коммерческими потребителями», - сказал депутат, добавив, что потери «Нафтогаза» из-за непрозрачного учета природного газа на уровне облгаз-сбытов составляют десятки миллиардов гривень.

Поправка предусматривала, что полномочия по администрированию единой базы абонентов возлагаются на субъекта хозяйствования, действующего на основании лицензии на транспортировку природного газа.

Отмечалось, что операторы газотранспортных систем, операторы газораспределительных систем обязаны подавать и обновлять информацию обо всех потребителях, присоединенных к газотранспортным и газораспределительным системам этих операторов, администратору единой базы.

Также указывалось, что полный перечень информации о потребителях газа, основания, порядок проверки и внесения такой информации, права и обязанности, сроки и порядок предоставления субъектами рынка природного газа информации администратору единой базы абонентов - потребителей природного газа, процедура доступа к единой базе абонентов - потребителей природного газа определяются в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным главы правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, доля не существующих бытовых потребителей природного газа («мертвых душ»), на которых облгаз-сбыты списывают объемы газа, в целом по Украине составляет 10%.

По его словам, эти данные подтверждаются аудитом одной из региональных сбытовых компаний – «Кировоградгаз», над которой в 2017 году «Нафтогаз» как мажоритарный акционер восстановил контроль.

После этого госхолдинг начал аудит деятельности компании. В результате был выявлен ряд правонарушений, среди которых наличие «мертвых душ» - несуществующих адресов и физлиц, на которых поставлялся газ. Соответствующие материалы «Нафтогаз» передал в правоохранительные органы. Такие же нарушения, по словам Коболева, могут быть и среди других сбытовых компаний.

Значительную долю на рынке распределения и поставок газа для нужд населения занимает группа компаний Дмитрия Фирташа Group DF.