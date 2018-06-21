Мингарелли в письме Гройсману: до июля необходимо внести законодательный пакет по разукрупнению "Нафтогаза"

"Больше нельзя терять время, если Украина стремится сохранить динамику реформ на рынке природного газа и подтвердить свою надежность во внедрении энергетических правил ЕС", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Европейская комиссия заявляет о стратегическом значении для Евросоюза и Украины продолжения проведения реформ на энергетическом рынке страны. По мнению еврокомиссаров, результаты Стокгольмского арбитража, в рамках которого свои отношения выясняют НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром", не должны мешать анбандлингу, "но должны быть приняты во внимание при решении вопроса о дальнейших действиях".

Об этом говорится в письме председателя представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли премьер-министру Владимиру Гройсману, передает Экономическая правда.

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"Еврокомиссия призывает лидеров Украины сделать решительные шаги в направлении разукрупнения газотранспортной системы. Больше нельзя терять время, если Украина стремится сохранить динамику реформ на рынке природного газа и подтвердить свою надежность во внедрении энергетических правил ЕС", - говорится в письме.

Еврокомиссия подчеркивает, что уже в ближайшее время - до июля 2018 года - необходимо внести в Верховную Раду законодательный пакет по вопросу разукрупнения "Нафтогаза".

"Этот пакет документов должен состоять из необходимых законодательных изменений, условий обязательного конкурса для определения иностранного партнера-оператора газотранспортной системы и детального плана постепенной передачи прав и обязательств газотранспортного оператора в ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ)", - отмечается в документе.

В Еврокомиссии придерживаются мнения, что наблюдательный совет МГУ способна обеспечить беспристрастность процесса управления газотранспортной системой. Более того, в ЕК считают, что полномочия проправительственного наблюдательного совета "Магистральных газопроводов Украины" "необходимо расширить на "Укртрансгаз".

Как сообщал УНИАН, ранее "Укртрансгаз" выдвинул требование пересмотра Кодекса ГТС.