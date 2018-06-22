Комитет ОПЕК+ предложил увеличить добычу нефти

Комитет рекомендовал нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Министерский мониторинговый комитет стран-участниц соглашения о сокращении добычи (ОПЕК+) по итогам продолжительного заседания в четверг, которое длилось около четырёх часов, выдвинул рекомендации по увеличению добычи нефти участниками венской сделки на 1 миллион баррелей в сутки.

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"Рекомендация ОПЕК и не-ОПЕК — рассмотреть вопросы о том, чтобы увеличить добычу на 1 миллион баррелей в сутки", — сообщил по итогам заседания министр энергетики РФ Александр Новак, выходя из штаб-квартиры ОПЕК первым. Вслед за ним министр энергетики Саудовский Аравии Халид Аль-Фалих подтвердил журналистам принятие соответствующей рекомендации. Однако увеличение добычи нефти является номинальным, и реальные объемы будут иными, отметил он, передает Прайм.

При этом министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби отметил, что реальное увеличение добычи нефти будет меньше чем один миллион баррелей в сутки. "Это (увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки) номинальное. Это не максимум, это номинальное увеличение, распределенное на 24 страны-участницы соглашения", — сказал иракский министр.

Несмотря на то, что рекомендацию комитета по словам иракского министра поддержало большинство участников встречи, позиции некоторых стран отличались. Так, сам Ирак предлагал отложить решение о наращивании добычи нефти до сентября, однако это предложение не приняли.

При этом министр нефти Ирана Бижан Зангане вообще покинул заседание примерно через час после его начала. Как сообщил сам министр, встреча не была хорошей и носила протокольный характер.

До заседания Иран активно выступал против заявления об увеличении добычи нефти в рамках смягчения венского соглашения. Такая позиция связана с отсутствием возможности у страны нарастить добычу нефти из-за санкций США.

Так, еще в начале июня СМИ сообщили, что делегат Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили попросил председателя совета ОПЕК внести обсуждение санкций в повестку встречи 22 июня.

Кроме того, Иран уверен, что желание стран-участниц ОПЕК+ нарастить добычу связано с просьбой США и комментариями президента Дональда Трампа по слишком высоким ценам на нефть.

"Президент Трамп думает, что он может приказывать ОПЕК делать что-либо. Он создал сложную ситуацию на рынке нефти, наложив санкции на важных стран-основателей ОПЕК, производителей нефти. И просит ОПЕК и ожидает от нее каких-нибудь действий, чтобы цены были лучше. Я думаю, это нечестно", — заявил Зангане 19 июня по прибытии в Вену.

После заседания комитета министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву сообщил, что предложение обсудить санкции США против Ирана не было включено в повестку заседания ОПЕК 22 июня.

Обсуждение вопроса об увеличении добычи нефти продолжится в пятницу в рамках саммита ОПЕК, а затем в субботу на встрече всех 24 стран-участниц венского соглашения.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Однако в мае Новак и аль-Фалих сообщили о возможности увеличения добычи нефти в рамках сделки со второго полугодия. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей.