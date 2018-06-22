Повышение цен на газ: Гройсман обещает украинцам адресную поддержку

Правительство намерено поддержать население по оплате счетов на газ через механизмы регулирования цены или адресной поддержки.

Правительство продолжает работу над справедливой формулой цены на газ и намерено обеспечить возможность оплаты газа населением через механизмы регулирования самой цены или адресной поддержки.

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Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, и чтобы для украинских граждан оплата за газ была возможной через механизмы регулирования самой цены или через механизмы адресной поддержки. И это очень сложный вопрос», - сказал он.

Гройсман напомнил, что цена на газ для населения на текущий момент составляет 7 тыс. грн за тыс. кубических метров, в то время как для промышленности эта цена составляет 10 тыс. грн.

«Для украинских граждан я уже более года держу цену на газ на уровне 7 тыс. грн, и я сдерживаю цену на газ», - сказал он.

Премьер отметил, что с 2005 по 2013 год Украина осуществила заимствования на 50 млрд грн, и только в этом году необходимо отдать за обслуживание государственного долга 5 млрд долл.

«Мы должны выходить за границы украинской финансовой системы, чтобы занимать ресурсы, перекредитовываться и уменьшать средства на обслуживание госдолга», - сказал премьер, объясняя одному из депутатов необходимость пересмотра цен на газ для получения финансирования от Международного валютного фонда.

Как сообщал УНИАН, МВФ для продолжения сотрудничества с Фондом требует привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.