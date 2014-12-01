Норвежцы расторгли контракт с "Роснефтью" на аренду судов для разведки нефти и газа Арктике

"Siem Offshore получила уведомление о расторжении контракта от "Карморнефтегаза" (СП "Роснефти" и ExxonMobil) в отношении сезонных работ в Карском море в 2015 году на два буксира Siem Topaz и Siem Amethyst и одно судно снабжения платформы Siem Pilot", - говорится в сообщении компании, передает Reuters.

66,67 процента в "Карморнефтегазе" принадлежит "Роснефти", 33,33 процента - ExxonMobil.

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Ранее УНИАН сообщал, что санкции Запада несут прямую угрозу энергетическим планам России в Арктике.

Также сообщалось, что ExxonMobil решил заморозить сотрудничество с "Роснефтью" на шельфе из-за санкций Запада, после того как компании открыли крупное нефтегазоконденсатное месторождение в Арктике. Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ответ заявил, что госкомпания продолжит разведочное бурение самостоятельно.

"Роснефть" в сентябре оценила результаты первой пробуренной на структуре Университетская-1 в Карском море скважины - на уровне 338 миллиардов кубометров газа и более 100 миллионов тонн легкой нефти. Новое месторождение в Карском море "Роснефть" назвала "Победа".

Разработка одного из трех Восточно-Приновоземельных участков Карского моря началась в рамках заключенного еще осенью 2011 года соглашения о стратегическом сотрудничестве, по условиям которого американская Exxon на первом этапе инвестирует в разведку почти $2 миллиарда.

В сентябре Запад ужесточил санкции против РФ из-за украинского кризиса, введя новые ограничения, направленные, в частности, против российских проектов разведки и разработки трудноизвлекаемых, арктических и глубоководных ресурсов. При объявлении санкций американским компаниям было предписано свернуть работу в РФ до 26 сентября.