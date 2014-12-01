Путин заявил, что Россия не сможет строить "Южный поток" без разрешения Болгарии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«С учетом позиции Еврокомиссии, которая не способствует реализации этого проекта, с учетом того…, что мы до сих пор не получили разрешение от Болгарии, мы считаем, что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта. Имею в виду, что сейчас надо выходить на строительство этой трубопроводной системы в Черное море. Мы не можем начать строительство в Черном море до тех пор, пока у нас нет разрешения от Болгарии. Начать стройку в море, подойти к болгарскому берегу и остановиться – это просто нелепо, поэтому мы вынуждены будем пересмотреть свое участие в этом проекте», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, в Европе хотят полностью заморозить строительство российского газопровода «Южный поток». Соответствующую резолюцию Европарламент принял 18 сентября. В документе содержится призыв к ЕС рассматривать вопрос хранения газа, взаимосвязанности и реверсивных возможностей как стратегические активы.

«Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок газопроводом запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.