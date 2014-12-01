Путин заявил, что Россия не сможет строить "Южный поток" без разрешения Болгарии
Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия не будет строить «Южный поток», пока не будет разрешения от Болгарии, участие в проекте будет пересмотрено.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«С учетом позиции Еврокомиссии, которая не способствует реализации этого проекта, с учетом того…, что мы до сих пор не получили разрешение от Болгарии, мы считаем, что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта. Имею в виду, что сейчас надо выходить на строительство этой трубопроводной системы в Черное море. Мы не можем начать строительство в Черном море до тех пор, пока у нас нет разрешения от Болгарии. Начать стройку в море, подойти к болгарскому берегу и остановиться – это просто нелепо, поэтому мы вынуждены будем пересмотреть свое участие в этом проекте», - сказал Путин.
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Как сообщал УНИАН, в Европе хотят полностью заморозить строительство российского газопровода «Южный поток». Соответствующую резолюцию Европарламент принял 18 сентября. В документе содержится призыв к ЕС рассматривать вопрос хранения газа, взаимосвязанности и реверсивных возможностей как стратегические активы.
«Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок газопроводом запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.