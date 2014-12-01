Россия снижает цену на газ для Турции на 6% и построит туда новый газопровод - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«С учетом растущих потребностей Турции мы готовы не только расширить «Голубой поток», но и построить еще одну трубопроводную систему для того, чтобы обеспечить растущие потребности самой турецкой экономики, а если будет признано целесообразным - создать на турецкой территории на границе с Грецией и дополнительный газовый хаб для потребителей в южной Европе», - сказал Путин.

Читайте такжеВ Турции протестовали против визита российского президента: "Путин, вон из Крыма!"

Он сообщил, что Россия «по просьбе турецких партнеров» в условиях расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере с 1 января снизит цену на газ на 6%.

Путин заявил, что Россия готова дальше снижать цены на газ для Турции по мере реализации двухсторонних крупных проектов.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Путин заявил о возможном прекращении строительства "Южного потока" из-за отсутствия разрешения Болгарии.