Путин заявил, что Европа не получит газ от России по «Южному потоку»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа не получит газ из России, который планировалось поставлять «Южным потоком», без желания Европы проект не будет реализован.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Если Европа не хочет его («Южный поток») реализовывать, значит, тогда он не будет реализован», - сказал Путин.
Он заявил, что позиция Еврокомиссии была неконструктивной, и вместо помощи создаются препятствия в реализации этого проекта.
По словам Путина, Россия перенаправит потоки энергоресурсов на другие регионы мира, в частности с помощью СПГ.
«Будем продвигать (газ) на другие рынки, и Европа не получит этих объемов, по крайней мере, из России. Мы считаем, что это не соответствует экономическим интересам Европы, наносит ущерб нашему сотрудничеству. Такой выбор наших европейских друзей - они покупатели, и это их выбор», - сказал Путин.
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Президент РФ заявил, что Россия не будет реализовывать проект в такой ситуации, хотя компания по укладке газопровода на дно Черного моря готова была «вчера».
«Болгарские мои коллеги мне говорили: все что угодно, но «Южный поток» они точно будут реализовывать, потому что это отвечает их национальным интересам, но, к сожалению, этого не произошло. Если, к сожалению, Болгария лишена возможности вести себя как суверенное государство, то хотя бы пусть они потребуют от Еврокомиссии деньги за неполученную выгоду», - сказал Путин и добавил, что только прямые доходы бюджета Болгарии составили бы от транзита не менее 450 млн евро в год.