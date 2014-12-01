Путин заявил, что Европа не получит газ от России по «Южному потоку»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Если Европа не хочет его («Южный поток») реализовывать, значит, тогда он не будет реализован», - сказал Путин.

Он заявил, что позиция Еврокомиссии была неконструктивной, и вместо помощи создаются препятствия в реализации этого проекта.

По словам Путина, Россия перенаправит потоки энергоресурсов на другие регионы мира, в частности с помощью СПГ.

«Будем продвигать (газ) на другие рынки, и Европа не получит этих объемов, по крайней мере, из России. Мы считаем, что это не соответствует экономическим интересам Европы, наносит ущерб нашему сотрудничеству. Такой выбор наших европейских друзей - они покупатели, и это их выбор», - сказал Путин.

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Президент РФ заявил, что Россия не будет реализовывать проект в такой ситуации, хотя компания по укладке газопровода на дно Черного моря готова была «вчера».

«Болгарские мои коллеги мне говорили: все что угодно, но «Южный поток» они точно будут реализовывать, потому что это отвечает их национальным интересам, но, к сожалению, этого не произошло. Если, к сожалению, Болгария лишена возможности вести себя как суверенное государство, то хотя бы пусть они потребуют от Еврокомиссии деньги за неполученную выгоду», - сказал Путин и добавил, что только прямые доходы бюджета Болгарии составили бы от транзита не менее 450 млн евро в год.