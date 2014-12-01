Глава "Газпрома" заявил, что проект "Южный поток" закрыт

Возврата к проекту газопровода "Южный поток" не будет, проект закрыт, заявил в понедельник глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает РИА Новости.

"Все, проект закрыт", — сказал Миллер, отвечая на вопрос журналистов, будет ли какое-то окончательное решение по "Южному потоку".

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в нынешних условиях не может продолжать реализацию "Южного потока".

"С учетом того, что мы до сих пор не получили разрешения Болгарии, мы считаем, что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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По словам российского президента, РФ не может начать строительство на морском участке до тех пор, пока не получит разрешение от Болгарии.

"Мы не можем начать строительство в море до тех пор, пока у нас нет разрешения от Болгарии начать стройку в море, подойти к болгарскому берегу и остановиться — это просто нелепо", — добавил он.