Bloomberg: Нефтяной шок пронесся по всему миру, от Москвы до Тегерана и Каракаса. Готовы к $40 за баррель?

В статье «Нефтяной шок пронесся по всему миру, от Москвы до Тегерана и Каракаса. Готовы к $ 40 за баррель?», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Грегори Вискузи, Тара Пейтел и Саймон Кеннеди пишут о том, что падение цен на нефть может стать самым серьезным со времен краха финансовой системы в 2008 году и, возможно, будет иметь те же глобальные последствия, как и три десятилетия назад, что привело к мексиканскому долговому кризису и распаду Советского Союза.

Россия, крупнейший производитель в мире, больше не может полагаться на нефтяные доходы для спасения экономики, страдающей от европейских и американских санкций. Иран, который еще не оправился от подобных санкций, будет вынужден сократить субсидии, которые частично оградили растущее население. Нигерия, борющаяся с исламскими повстанцами, и Венесуэла, парализованная из-за провала политической и экономической стратегий, также среди тех, кто многое теряет из-за решения Организации стран-экспортеров нефти, принятого на прошлой неделе. Они позволят все определить силе рынка, что, по словам некоторых экспертов, станет первым свободным падением за последние десятилетия.

«Это большой шок для Каракаса, Тегерана, и Абуджи», сказал Даниэль Ергин, вице-председатель, консультант компании IHS Inc. и автор истории нефти, получившей Пулитцеровскую премию, сообщает Bloomberg Radio. «Есть изменения в психологии. Сейчас будет большая степень неопределенности».

Мир, уже обеспокоенный из-за спровоцированного Россией восстания в Украине и нападений исламского государства на Ближнем Востоке, будет взволнован еще больше, когда цены на нефть упадут. Глобальные энергетические рынки были перевернуты с ног на голову беспрецедентным нефтяным бумом в Северной Америке, вызванным гидравлическим разрывом пласта и процессом взрыва сланцевых камней для высвобождения нефти и газа.

Дешевый бензин

Мало кто ожидал такого масштаба и скорости возрождения нефтяной отрасли в США. Когда разведочное бурение помогло открыть новые запасы энергоресурсов, некоторые экспортеры нефти за рубежом не смогли инвестировать в диверсификацию своей экономики. Привыкшие к годам стодолларовой нефти, правительства тратили сверхприбыль на субсидирование всего – от бензина по 5 центов за галлон до дешевого жилья, что удовлетворяло растущее население безработных граждан.

Эта благотворительная раздача сейчас находится под угрозой.

«Если правительства не будут в состоянии финансировать то, что держит детей подальше от улицы, то они будут возвращаться на улицы, и мы можем стать свидетелями политического краха и бунта», сказал Пол Стивенс, уважаемый коллега по вопросам энергетики, окружающей среды и ресурсов при Chatham House в Лондоне, политической группе Великобритании. «Большинству членов ОПЕК необходима цена выше $ 100 за баррель, чтобы сбалансировать свои бюджеты. Если они резко начнут сокращать расходы, это может вызвать проблемы».

Расходы как критерий сравнения

Нефть упала на 38 процентов в этом году и, в теории, производство может продолжаться до тех пор, пока цены не упадут ниже ежедневных расходов на день на существующих скважинах. Стивенс сказал, что некоторые производители сланцевой нефти в США могут увидеть и отметку в $ 40 за баррель или даже меньше. Международное энергетическое агентство оценивает большинство бурений в Баккеновской формации - производитель сланцевой нефти, которого ОПЕК стремится вытеснить из бизнеса - возвращают денежные средства в размере $ 42 за баррель.

Председатель ООО «Канадские природные ресурсы» Мюррей Эдвардс сказал, что нефть может упасть до $ 30 за баррель, прежде чем цена стабилизируется на уровне от $ 70 до $ 75 за баррель, сообщает Financial Post.

«Сейчас мы наблюдаем ценовой шок после собрания, и пройдет несколько недель, пока мы узнаем, насколько действительно упадет цена», сказал Ергин. Чиновники «должны определить новый ценовой диапазон, и это драма, которая будет разворачиваться в ближайшие недели».

Сорт «Brent» снизился в цене на $ 1,40 до $ 68,75 по состоянию на 9:14 утра в Лондоне, в то время как в Нью-Йорке нефть потеряла $ 1,47 до $ 64,68. Brent сейчас находится на самом низком уровне с начала финансового кризиса - когда цена снизилась до $ 36.

Не все страдают

Разумеется, страдают не все производители нефти. Международный валютный фонд в октябре произвел оценку цены на нефть, необходимую каждому правительству, чтобы сбалансировать свой бюджет. На одной стороне находятся Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, которые могут жить с нефтью даже по $ 70 за баррель. На другом полюсе: Иран, которому нужна нефть по $ 136, а Венесуэле и Нигерии – по $ 120. Россия может справиться с нефтью на уровне $ 101 за баррель, заявил МВФ.

«Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар могут жить с относительно низкими ценами на нефть некоторое время, но это не подойдет для Ирана, Ирака, Нигерии, Венесуэлы, Алжира и Анголы», сказала Мари-Клер Аун, директор энергетического центра при французском Институте Международных отношений в Париже. «Сильное демографическое давление определяет их энергетические и бюджетные потребности. Цена на нефть имеет первостепенное значение для их экономики, потому что они не смогли ее диверсифицировать».

Brent стоит на пороге крупнейшего ежегодного снижения с 2008 года, после того, как ОПЕК на прошлой неделе отверг призывы к сокращению производства, что приведет к глобальному переизбытку.

Так же, как и сегодня, причиной краха цены на нефть в 1980-х годах стало решение саудовского руководства защищать свою долю рынка, снижая цену до $ 12 за баррель.

Россия уязвима

«Россия кажется особенно уязвимой», сказал Алан фон Мерен, главный аналитик Danske Banke A/S в Копенгагене. «Большой спад цен на нефть в 1997-98 годах был одним из вызывающих давление факторов, что в конечном итоге привело к дефолту в России в августе 1998 года».

Группа ВТБ, второй по величине российский банк, ОАО Газпромбанк, третий по величине кредитор, и Россельхозбанк уже ищут государственной помощи для пополнения капитала после введения санкций, которые отрезали их от международных финансовых рынков. Теперь вместе с отсутствием экономического роста, они также столкнулись с увеличением числа безнадежных кредитов.

Нефть и газ составляют 68 процентов российского экспорта и 50 процентов федерального бюджета. Россия уже потеряла почти $ 90 млрд из своих золотовалютных резервов в этом году, примерно 4,5 процента своей экономики, когда пыталась предотвратить падение рубля, после введения западных санкций из-за вмешательства России в Украине. С июня рубль потерял 35 процентов своей стоимости по отношению к доллару.

Это пройдет

В то время как министр экономики страны и некоторые руководители нефтяных компаний заранее предупредили о трудных временах, президент России Владимир Путин настроен оптимистично и предполагает, что падение цены на нефть не заставит его выполнить требования Запада по пресечению вмешательства его страны в Украине.

«Скоро зима, и я уверен, что рынок снова придет в равновесие в первом квартале или ближе к середине следующего года», сказал он 28 ноября в Сочи.

Еще до падения цены, экспорт нефти в Иране уже рушился из-за санкций, наложенных из-за его ядерной программы. Производство находится на 20-летнем минимуме, экспорт с начала 2012 года снизился в два раза до 1 млн баррелей в день, а риал упал на 80 процентов на черном рынке, говорит МВФ.

Низкая цена на нефть может ухудшить положение населения Ирана, хотя этого может быть недостаточно, чтобы подтолкнуть его лидеров свернуть ядерную программу, которая, как они настаивают, является мирной.

Потери

«Снижение цен на нефть не изменит правила игры для Ирана», сказала Сюзанна Мэлони, старший научный сотрудник Института Брукингса, вашингтонской исследовательской организации, которая специализируется на вопросах Ирана. «Иранцы уже теряли так много миллиардов долларов из-за санкций, что снижение цен на нефть только верхушка айсберга».

В то время как снижение цены выбило из колеи богатые нефтью страны, которые безрассудно тратили прибыль от недавних высоких цен, мировая экономика в целом может извлечь пользу из этой ситуации. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, падение цены на $ 20 добавляет 0,4 процентных пункта к росту после двух лет. Снизив уровень инфляции до 0,5 пункта за аналогичный период, более дешевая нефть может также убедить центральные банки либо держать процентные ставки на низком уровне или даже добавить стимул.

Энергия составляет от 10 до 12 процентов потребительских расходов в европейских странах, таких как Франция и Германия, согласно HSBC Holdings Plc.

Нигерийские беды

В то время, как развитые импортирующие нефть страны извлекают выгоду, некоторые из беднейших стран страдают. Власти Нигерии, где нефть составляет 75 процентов государственных доходов, ужесточили денежно-кредитную политику, девальвировали найру и планируют сократить государственные расходы на 6 процентов в следующем году. Нефть и газ составляют 35 процентов экономического производства в Нигерии и 90 процентов общего объема экспорта, согласно данным ОПЕК.

«В настоящее время падение цен на нефть создает огромные проблемы для внешних и бюджетных счетов Нигерии и оказывает сильное давление на обменный курс», сказал Оливер Масетти, экономист Deutsche Bank AG, в докладе в этом месяце. «Если цены на нефть останутся на текущем минимуме, Нигерия столкнется с трудным выбором».

Еще до резкого падения цены, Венесуэла балансировала на грани.

В стране дефицит бюджета составляет 16 процентов валового внутреннего продукта, в некоторой степени потому, что большая часть ее сокращающейся добычи нефти была реализована на внутреннем рынке по субсидированным ценам. Нефть составляет 95 процентов экспорта и 25 процентов ВВП, говорит ОПЕК.

«Венесуэла уже имеет основания для финансового хаоса», сказал Ергин.

Венесуэльские беспорядки

Страна была парализована смертельными беспорядками в начале этого года после того, как полиция подавила протесты из-за растущей инфляции, дефицита потребительских товаров и повышения уровня преступности.

«Плачевное состояние экономики, вероятно, вновь приведет к социальной напряженности, в то время как у правительства, кажется, заканчивается твердая валюта», написала в отчете 28 ноября Capital Economics, исследовательская фирма в Лондоне.

Снижение цены на нефть может заставить правительство принять меры, чтобы избежать дефолта, включая девальвацию валюты, сокращение импорта, повышение внутренних цен на энергоносители и сокращение субсидий на поставки в более бедные страны региона, по словам Франсиско Родригеса, экономиста Bank of America Merrill Lynch.

«Хотя все это влечет за собой сложный выбор, но дефолт – это не лучшая альтернатива», сказал он. «Если бы Венесуэле грозил дефолт, держатели облигаций почти наверняка перевели бы нефтеперерабатывающие заводы страны и поставки нефти за рубеж».

Помощь Китая?

В своем выступлении по государственному телевидению 28 ноября президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла сохранит социальные расходы, и пообещал, что будет создана комиссия для определения и сокращения ненужных расходов. Он также сказал, что отправлял министра экономики в Китай, чтобы обсудить проекты по развитию.

Мексика показывает, как нефтяная страна может построить новые отрасли промышленности и не полагаться на один ресурс. Из-за падения спроса и цены на нефть в начале 1980-х годов страна оказалась в долговом кризисе.

Доля нефти в экспорте Мексики упала до 13 процентов в 2013 году с 38 процентов в 1990 году, даже несмотря на то, что общий объем экспорта вырос более чем в четыре раза. На электронику и автомобили в настоящее время приходится более значительная доля поставок страны. Хотя нефть по-прежнему составляет 32 процента государственных доходов, мексиканское правительство заложило в бюджете на 2015 год среднюю цену в $ 79 за баррель.