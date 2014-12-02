Цены на нефть продолжили снижение после незначительного роста накануне

На мировых торгах во вторник, 2 декабря, цены на нефть возобновили снижение после первого за шесть рабочих дней подъема в понедельник, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,49 до $72,05 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,61 до $68,39. В понедельник оба эталона подешевели до пятилетних минимумов, после чего начали расти, и к концу сессии Brent подорожала на 3,4%.

Читайте такжеBloomberg: Нефтяной шок пронесся по всему миру, от Москвы до Тегерана и Каракаса. Готовы к $40 за баррель?С июня мировые цены на нефть упали на 40% из-за избыточного предложения, но ОПЕК на совещании 27 ноября ничего не предприняла для поддержания котировок.

Как отмечают эксперты, у Саудовской Аравии и ОПЕК больше нет способов сбалансировать рынки со стороны предложения. Рынкам придется саморегулироваться, и пока они не научатся этому, уровень нестабильности будет повышенным.

Прогноз цены Brent на 2015 и 2016 годы снижен до $70, а WTI - до $65 за баррель.

Падение мировых цен является серьезным испытанием прежде всего для компаний, добывающих нефть из нетрадиционных источников, отметила глава Международного энергетического агентства Мария ван дер Ховен. В частности, стремительный рост производства сланцевой нефти в США, вероятно, начал замедляться, судя по сокращению числа выданных разрешений на бурение скважин в октябре. Тем не менее, добыча сланцевой нефти вряд ли начнет снижаться, пока цены не упадут гораздо ниже.

По словам аналитиков, по поводу порога рентабельности добычи сланцевой нефти идут споры, но этот уровень почти наверняка существенно ниже $40 за баррель. Таким образом, даже при сохранении низких цен добыча сланцевой нефти снизится еще не скоро.