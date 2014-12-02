Россия на фоне обвала экономики вынуждена урезать финансирование атомного комплекса

В России Минэкономразвития, Минфин и эксперты обсуждают оптимизацию госпрограммы развития атомного комплекса на 2014-2020 гг., пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения. Это подтвердил представитель Минэкономразвития и начальник управления по стратегическим исследованиям в энергетике аналитического центра при правительстве Александр Курдин.

Читайте такжеMorgan Stanley ухудшил прогноз по ВВП РоссииРешение о сокращениях принимает правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Целевое значение оптимизации — до 10%, но все зависит от конкретной госпрограммы, поясняет федеральный чиновник.

В 2012-2020 гг. на атомный комплекс предполагалось выделить 899,7 млрд руб., следует из постановления правительства от 2 июня 2014 г. Большую часть — 492,7 млрд руб. — на АЭС в России.

Прежде всего предполагается сэкономить, несколько отложив сроки ввода энергоблоков атомных электростанций в России, объясняет Курдин.

Представитель Минэкономразвития предложения по оптимизации не раскрывает. По словам Курдина, министерство отстаивает позицию потребителей и не хочет роста тарифной нагрузки.

Читайте такжеРоссия не может спасти рубль, пока дешевеет нефть - The GuardianУстановленная мощность всех АЭС — 25,2 ГВт, к 2020 г. «Росэнергоатом» должен построить на новых площадках еще 10 энергоблоков, тогда мощность вырастет до 28,1 ГВт (с учетом вывода 10,8 ГВт старых реакторов). В стадии строительства — девять крупных энергоблоков (восемь — по договорам о предоставлении мощности, которые гарантируют инвестору доходность) и один энергоблок плавучей АЭС. При отсрочке строительства новых энергоблоков вырастут и капзатраты, а с ними и цены на мощность для потребителей, объясняет один из собеседников "Ведомостей": сдвиг одного энергоблока на год даст 11 млрд руб. дополнительной нагрузки на энергорынок в течение 25 лет. Минэкономразвития считает, что «Росатом» может найти внутренние источники оптимизации или вообще отказаться от некоторых строек, говорит собеседник «Ведомостей».

Вторая крупная статья, которую можно оптимизировать, — строительство ледоколов, рассказывают источники «Ведомостей». Пессимистический сценарий для госбюджета подразумевает и пессимистический сценарий для экономики, так что потребность в этом флоте может быть ограниченной и сроки строительства можно перенести, объясняет Курдин.

Представитель «Росатома» отказался от комментариев, его коллеги из Минфина и «Новатэка» (владеет 60% «Ямал СПГ») не ответили на вопросы.