«Черноморнефтегаз» перерегистрировался в Крыму

«Перерегистрация проведена с целью приведения деятельности предприятия в соответствие с законодательством Российской Федерации на основании приказа Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 25.11.2014 г. №92», - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в октябре Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту противоправного завладения имуществом публичного акционерного общества «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства в деятельности ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» установлено, что группа лиц в марте 2014 года, используя документы, печати и штампы указанного публичного акционерного общества, противозаконно завладела его имуществом на общую сумму почти 15 млрд грн и в дальнейшем передала его незаконно созданному Крымскому республиканскому предприятию «Черноморнефтегаз», чем нанесла государству большой ущерб.

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В июне украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека два иска – относительно аннексии Крыма и относительно ответственности Российской Федерации перед Украиной.