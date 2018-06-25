"Нафтогаз" увеличил цену закупки газа на внутреннем рынке

Цена закупки природного газа в июле составит 7629 гривень за тысячу кубов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины по цене 7629 гривень за тысячу кубометров (без НДС), тогда как объявленная цена на июнь составляла 6900 гривень за тысячу кубометров.

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Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза", это повышение обусловлено отсутствием заявок от поставщиков газа, которых не заинтересовала цена, предложенная на июнь.

"В июне "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 6 900 гривень за тысячу кубометров (без НДС). Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не заинтересовала предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль", - отметили в "Нафтогазе".

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" с 1 июля 2018 года оставил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на уровне июня – 9952,8 гривни за тысячу кубометров.

Максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 июля также не изменились и составляют 10893,6 гривни за тысячу кубометров, что соответствует цене июня.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.