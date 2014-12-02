Украина таки решилась на аванс "Газпрому" за газ - деньги могут перечислить до конца недели

Украина планирует до 7 декабря осуществить предоплату российского газа, который будет поставлен в Украину в рамках выполнения договоренностей, достигнутых в конце октября в ходе длительных переговоров в формате Украина - Европейский Союз - Россия, сообщил журналистам и.о. министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

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«Я надеюсь, что до конца недели (текущей недели - УНИАН) мы сделаем соответствующие расчеты», - сказал Продан.

Ранее он подчеркнул, что Украина не будет пересматривать планы по импорту газа из России и закупит до конца 2014 года не более 1 млрд кубометров российского газа.