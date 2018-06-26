Украина к зиме должна накопить 17 миллиардов кубов газа - Минэнергоугля

Также для прохождения отопительного сезона Украине понадобится 2,6 миллиона тонн угля и 130 тысяч тонн мазута.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины должны составить 17 миллиардов кубометров к середине октября, когда ожидается начало отопительного периода 2018-2019 годов.

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Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун в ходе селекторного совещания в Кабмине.

"Разработан план мер устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и разработаны соответствующие графики по накоплению угля в объёме 2,6 миллиона тонн, из которых 1 миллион тонн - антрацитовая группа и 1,6 миллиона - газовая группа, накоплению 130 тысяч тонн мазута и график закачки 17 миллиардов кубометров газа в подземные хранилища", - сказал Корзун.

Как сообщал УНИАН, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона закачки (9 апреля) увеличились на 45,21%, или на 3,361 миллиарда кубометров - до 10,796 миллиарда кубометров.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 миллиарда кубометров.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 миллиарда кубометров газа.