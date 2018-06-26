Энергоатом принял участие в экспертных трансграничных консультациях с Германией

20 июня 2018 года в представительстве Нижней Саксонии в г. Берлине (Федеративная Республика Германия) представители НАЭК «Энергоатом» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины, представителями Министерства по охране окружающей среды, энергии, строительства и климата Нижней Саксонии (ФРГ) и представителями компании GRS провели экспертное совещание в рамках трансграничных консультаций в соответствии с процедурами Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

Процесс трансграничных консультаций было начат в 2017 году, когда Энергоатом направил в Минприроды, как в компетентный орган по внедрению Конвенции Эспо в Украине, не технические резюме материалов ОВОС ЗАЭС и ЮУАЭС, разделы «Трансграничное воздействие» материалов ОВОС, а также сообщения о планируемой деятельности в соответствии со ст. 3 Конвенции Эспо.

Потенциально затронутые стороны, были уведомлены о начале процедуры в 2017 году (Австрия, Румыния, Словацкая Республика, Республика Молдова, Польша, Венгрия, Республика Беларусь, Федеративная Республика Германия) в трансграничных консультациях, проводимых Минприроды совместно с НАЭК «Энергоатом» в м. Киеве 24 ноября 2017 года приняли участие три государства - Румыния, Польша и Республика Молдова.

В начале 2018 года с целью завершения трансграничной процедуры Минприроды начало переговоры о проведении консультаций с государствами, которые не смогли принять участие в мероприятиях в 2017 году, а именно Республикой Беларусь, Австрийской Республикой и Федеративной Республикой Германия. Указанные стороны выразили желание провести консультаций на территории своих государств.

В ходе встречи, которая состоялась в Берлине представители Енергоатома ознакомили немецких коллег с общей информацией об инициированной процедуре, а также с основными выводами оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации ЗАЭС и ЮУАЭС. Вопросы, подготовленные немецкой стороной на основе комментариев экспертов и общественности касались: специфики процедуры проведения оценки воздействия на окружающую среду в Украине, вероятностного анализа безопасности АЭС, мерам по смягчению последствий аварий и постфукусимських мероприятий в рамках проводимых стресс-тестов, продления сроков эксплуатации энергоблоков или их длительной эксплуатации, состоянию корпусов реакторов и оборудования АЭС и др. Особое внимание немецкие эксперты уделили вопросам одновременного использования топлива производства компании Вестингауз и ТВЭЛ, а также проведению мероприятий в рамках Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС и как ее выполнение влияет на принятие решений регулирующим органом Украины в вопросах продления сроков действия лицензии на эксплуатацию ядерных установок.

Следует отметить высокий уровень профессиональной подготовки и технической квалификации представителей Запорожской и Южно-Украинской АЭС, принимавших участие в экспертных консультациях, они произвели положительное впечатление на экспертов принимающей стороны.

Подытоживая встречу Компания, по традиции, предложила немецким представителям посетить любую АЭС Украины, чтобы воочию убедиться в высоком уровне их безопасности.

Напомним, что отчетная информация по оценке воздействия на окружающую среду Запорожской АЭС и Южно-Украинской АЭС размещена на официальных сайтах на русском и английском языках: ОП ЗАЭС Документ 1, Документ 2. ОП ЮУАЭС Документ 1, Документ 2. А также на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины по ссылке.