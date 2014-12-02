Компания Ахметова выкупит у государства скандальный африканский уголь

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, намерен выкупить законтрактованные ранее госкомпанией «Укринтерэнерго» оставшиеся примерно 250 тыс. тонн угля из ЮАР, сказал и.о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«ДТЭК забрал четвертый корабль и заявил о желании забрать пятый и шестой», - сказал Продан.

По словам министра, «Укринтерэнерго» не может принять оставшиеся объемы угля из-за проверок Генеральной прокуратуры.

Также Продан добавил, что из-за непрогнозируемости ситуации с поставками российского угля ДТЭК рассматривает возможность проведения переговоров о дальнейших закупках угля из ЮАР.

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Как сообщал УНИАН, Украина получила 250 тыс. тонн южноафриканского угля тремя партиями. Еще 250 тысяч тонн этого топлива, доставляемого на трех судах, страна ожидает получить до конца текущего года.

Генпрокуратура провела допросы руководителей Минэнергоугля, "Укринтерэнерго" и "Центрэнерго" в рамках расследования закупок угля из ЮАР.

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Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.