Гройсман надеется, что Дания поможет не допустить строительства «Северного потока-2»

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, страны активизируют экономическое сотрудничество.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава правительства Дании Ларс Люкке Расмуссен обсудили вопрос недопущения строительства Россией газопровода «Северный поток-2».

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Об этом Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

«Обсудили украинские реформы и общие позиции в противодействии российской агрессии, а также недопущение строительства «Северного потока-2», - сообщил Гройсман.

По словам премьера, украинский экспорт в Данию в прошлом году превысил 263 млн долл., однако уровень экономического сотрудничества между странами все же не соответствует потенциалу.

«Поэтому будем активизировать отношения», - отметил Гройсман.

Позднее главы правительств провели совместную пресс-конференцию, на которой Расмуссен отметил, что вопрос строительства «Северного потока-2» должен быть вынесен на общеевропейский уровень, однако Дания имеет законодательные инструменты для справедливой оценки проекта.

«Этот проект имеет геополитические последствия, и одна Дания не может эту проблему решить. Я провел законодательные инициативы в парламенте, которые позволят нам дополнить оценку нашей международной политики. Это позволит нам в правовом поле наложить вето или задержать реализацию этого проекта. Мы не решили, когда нужно принять окончательное решение, на самом деле это очень сложно предвидеть», - подчеркнул глава правительства Дании.

В свою очередь, Гройсман назвал российский проект газопровода очередным видом гибридного оружия.

«Это не просто газопровод. Это новый вид гибридного оружия, которое поставит в зависимость все европейские страны в случае введения в эксплуатацию, который поставит в зависимость все страны-потребители российского газа. Украина предлагает защиту и надежные поставки независимо от Российской Федерации европейским потребителям», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Гройсман обсудил общие позиции по проекту «Северный поток-2» с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

27 июня в Копенгагене (Дания) пройдет международная конференция по вопросам реформ в Украине при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и правительственной делегации.

Годовой товарооборот между Украиной и Данией составляет 540 млн долл. В Украине работают более 150 датских компаний, их инвестиционный интерес - сельское хозяйство, ІТ, энергетика и легкая промышленность.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

По оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.