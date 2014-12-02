Еврокомиссия 9 декабря будет решать судьбу «Южного потока»

Европейская комиссия на своем заседании 9 декабря рассмотрит дальнейшую судьбу газопровода «Южный поток», отказ от строительства которого подтвердил его инициатор – российский газовый монополист «Газпром».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-президента Еврокомиссии, еврокомиссара по вопросам энергетики Мароша Шевчовича, совещание состоится в любом случае, вне зависимости от решения «Газпрома».

«Проект «Южный поток» регулярно обсуждается государствами-членами и Еврокомиссией. Еврокомиссия инициировала ряд встреч, которые бы позволили найти наиболее приемлемое с точки зрения законодательства ЕС решение этого проекта. Следующая встреча была запланирована на 9 декабря 2014 года, и она состоится независимо от того, что Россия объявила об остановке проекта», – цитирует Шевчовича пресс-служба.

По мнению еврокомиссара, проект может получить дополнительные элементы или цели – в соответствии с постоянно меняющимися запросами, энергетическим ландшафтом ЕС и политикой, направленной на обеспечение энергобезопасности региона.

Читайте такжеПутин заявил, что Европа не получит газ от России по «Южному потоку»Как сообщал УНИАН, в конце ноября Европейская комиссия заявила, что проект "Южный поток" не получит дальнейшего развития, если его правовая и нормативная база не будет приведена в соответствие с законодательством Евросоюза. По мнению ЕК, развитие трубопроводов, которые противоречат законодательству Евросоюза, могло бы поставить под угрозу функционирование внутреннего рынка ЕС и создать риски для безопасных поставок энергоресурсов. Тогда же Еврокомиссия предложила отложить проект "Южный поток".

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Ранее планировалось, что он пройдет через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков.

Начало поставок газопроводом было запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году. Однако 1 декабря президент РФ Владимир Путин, а затем и глава «Газпрома» Алексей Миллер заявили, что Россия отказывается от дальнейшей реализации проекта в связи с неопределенностью перспектив его строительства. При этом, по оценкам экспертов, сумма средств, уже вложенная в реализацию проекта, составила порядка 5 млрд долл.

В Украине не раз подчеркивали политическую и экономическую нецелесообразность "Южного потока", задачей которого было "обойти Украины" и лишить украинскую ГТС газового ресурса.