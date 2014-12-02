ЕБРР одобрил выделение €350 млн на новый саркофаг в Чернобыле

Европейский банк реконструкции и развития, как и планировалось ранее, одобрил выделение кредита в объеме 350 млн евро на финансирование строительства нового конфайнмента на Чернобыльской АЭС, сообщает банк на корпоративном веб-сайте.

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«Совет директоров ЕБРР одобрил дополнительное финансирование проекта строительства безопасного конфайнмента на площадке. Совет директоров является основным органом по принятию решений, представляющим 66 акционеров банка, – говорится в сообщении. – ЕБРР предоставит 350 млн евро. И это не считая 165 млн евро средств, которые придут по линии стран «Большой семерки», а также еще 100 млн евро, которые могут быть привлечены от стран-доноров в ходе специальной конференции доноров весной 2015 года. Если необходимую сумму привлечь не удастся, ЕБРР покроет недостающую разницу».

По информации ЕБРР, общий объем средств, которые будут направлены на реализацию проекта и закроют дефицит его финансирования составит 615 млн евро.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина может получить 650 млн евро для нового саркофага на Чернобыльской АЭС.

В ноябре ЕБРР анонсировал возможность выделить порядка 350 млн евро кредитных средств на проект конфайнмента. При этом, как отмечал директор департамента ядерной безопасности ЕБРР Винс Новак, 12 декабря в Лондоне должна состояться очередная встреча Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие», участники которой планировали обсудить выделение дополнительных средств.

В июле текущего года в ходе планового заседания Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» было принято решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.