На границе с РФ уже пять дней заблокированы 200 вагонов с российским углем

Государственная энергокомпания «Ценрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией, сообщил и.о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Продан журналистам во вторник в Киеве.

«Около двухсот вагонов стоят на границе уже в течение пяти дней», - сказал он.

По словам министра, в настоящее время на украинские ТЭС поступает уголь, который уже находился в пути от российской стороны.

Министр также добавил, что он обратился за разъяснениями в Министерство энергетики РФ, но пока каких-либо объяснений не поступило.

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Как сообщал УНИАН, поставки энергетического угля из России для нужд тепловых электростанций компаний ДТЭК Рината Ахметова и госкомпании «Центрэнерго» были приостановлены в конце прошлой недели. Однако спустя несколько дней они частично возобновились.

Справка УНИАН. Украина, испытывающая острый дефицит энергетического угля для нужд тепловых электростанций из-за военной агрессии России на востоке страны, где расположены 80% шахт, купит у Российской Федерации в 2014 году 3,1 млн тонн данного вида топлива.

Соответствующие контракты имеют госкомпания «Центрэнерго» и крупнейшая частная энергокомпания ДТЭК.