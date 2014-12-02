На границе с РФ уже пять дней заблокированы 200 вагонов с российским углем
Министр обратился за разъяснениями в Министерство энергетики РФ, но пока каких-либо объяснений не поступило.
Государственная энергокомпания «Ценрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией, сообщил и.о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Продан журналистам во вторник в Киеве.
«Около двухсот вагонов стоят на границе уже в течение пяти дней», - сказал он.
По словам министра, в настоящее время на украинские ТЭС поступает уголь, который уже находился в пути от российской стороны.
Министр также добавил, что он обратился за разъяснениями в Министерство энергетики РФ, но пока каких-либо объяснений не поступило.
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Как сообщал УНИАН, поставки энергетического угля из России для нужд тепловых электростанций компаний ДТЭК Рината Ахметова и госкомпании «Центрэнерго» были приостановлены в конце прошлой недели. Однако спустя несколько дней они частично возобновились.
Справка УНИАН. Украина, испытывающая острый дефицит энергетического угля для нужд тепловых электростанций из-за военной агрессии России на востоке страны, где расположены 80% шахт, купит у Российской Федерации в 2014 году 3,1 млн тонн данного вида топлива.
Соответствующие контракты имеют госкомпания «Центрэнерго» и крупнейшая частная энергокомпания ДТЭК.