«Энергоатом» получил разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса по переработке радиоактивных отходов на Ривненской АЭС

Решение о выдаче отдельного разрешения было принято, в частности, на основании положительных результатов госэкспертизы.

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса по переработке радиоактивных отходов на Ривненской АЭС, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, решение о выдаче отдельного разрешения было принято на основании положительных результатов государственной экспертизы, документов, обосновывающих безопасность внедрения заявленного вида деятельности и инспекционного обследования, проведенного комиссией.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Ривненская АЭС начала «холодные» испытания Комплекса по переработке радиоактивных отходов.

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В апреле 2017 года Кабмин утвердил проекты таких же комплексов для других станций компании "Энергоатом" - Запорожской и Хмельницкой АЭС. Стоимость строительства комплекса на Запорожской АЭС составляет 662,1 млн грн, а на Хмельницкой – 1,164 млрд грн. Введение в опытную эксплуатацию комплекса на ЗАЭС запланировано на этот год, а на ХАЭС – на 2021 год.

Данные комплексы будут иметь установки по извлечению радиоактивных отходов, установки по сортировке и дезактивации соответствующих материалов, а также установки по измерению активности, прессованию, фрагментации и сжиганию.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.