Продан хочет увеличить поставки российского угля и не исключает импорт электроэнергии
Украина, на территории которой уже начались веерные отключения электроэнергии, надеется на увеличение поставок российского угля для нужд тепловых электростанций, которые испытывают острый дефицит данного вида топлива из-за военных действий на Донбассе.
Об этом журналистам сказал и.о. министра энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить поставки угля … наши компании ведут переговоры с соответствующими поставщиками угля в России, и есть общение с министром (энергетики РФ – УНИАН). Надеемся, что ситуация в четверг-пятницу будет урегулирована», – сказал Продан.
По словам министра, сейчас в энергосистеме Украины существует дефицит мощностей из-за отключения одного энергоблока на Запорожской АЭС и чрезвычайно низких температур.
«Пока мы не рассматриваем запуск газо-мазутных блоков по причине экономии потребления газа в Украине», – добавил Продан.
Министр также не исключил возможности импорта электроэнергии из РФ для временного решения проблемы, так как стоимость российской электроэнергии будет ниже в два раза по сравнению с электроэнергией, производимой на газо-мазутных блоках.
«Дешевле купить электроэнергию в России, чем запустить газо-мазутные блоки», - отметил Продан.
Как сообщал УНИАН, государственная энергокомпания «Центрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией.
В настоящее время на украинские ТЭС поступает уголь, который уже находился в пути от российской стороны.
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Справка УНИАН. Украина, испытывающая острый дефицит энергетического угля для нужд тепловых электростанций из-за военной агрессии России на востоке страны, где расположены 80% шахт, купит у Российской Федерации в 2014 году 3,1 млн тонн данного вида топлива.
Соответствующие контракты имеют госкомпания «Центрэнерго» и крупнейшая частная энергокомпания ДТЭК.