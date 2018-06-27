Польша подписала с американцами 20-летний контракт на поставку сжиженного газа

Соглашение определяет базовые сроки и условия 20-летнего контракта на продажу и покупку 2 миллионов тонн СПГ в год.

Польская энергетическая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали соглашение о ежегодных поставках 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 20 лет, говорится в сообщении Venture Global LNG.

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Подписание прошло "на полях" Всемирной газовой конференции в Вашингтоне, сообщает Прайм.

"Соглашение определяет базовые сроки и условия 20-летнего контракта на продажу и покупку 2 миллионов тонн СПГ в год, что равняется примерно 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации", — сказано в документе.

Поставки будут производиться с двух терминалов в штате Луизиана Calcasieu Pass LNG и Plaquemines LNG, строительство которых будет завершено в 2022 и 2023 годах соответственно. Польская сторона получит право продавать полученный газ на международных рынках. Получать она его будет с условием поставки FOB (на борт судна — ред.).

"Закупки сжиженного природного газа в США не только позволят нам еще больше диверсифицировать наш портфель импорта после 2022 года, но и позволят усовершенствовать нашу торговую практику и обеспечат присутствие PGNiG как мирового игрока на рынке СПГ", — процитированы в сообщении слова главы польской компании Петра Возняка.

В мае этого года дочерняя компания Venture Global LNG подписала аналогичный контракт с британской BP.

Venture Global LNG была основана в 2013 году. Компания занимается производством и экспортом СПГ. Venture Global также управляет межгосударственными и внутригосударственными газопроводами и тремя СПГ-терминалами.

PGNiG была основана в 1976 году. Она занимается разведкой и добычей, импортом, хранением и продажей природного газа и нефти. PGNiG имеет долю примерно в 30 международных компаниях.