США потребовали прекратить импорт нефти из Ирана

Напомним, президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из ядерного соглашения с Тегераном в мае нынешнего года.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил журналистам, что Соединенные Штаты ожидают, что компании во всем мире сократят импорт сырой нефти из Ирана до нуля к 4 ноября. В противном случае, они окажутся под санкциями США.

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Представитель Госдепартамента сказал, что он проводит встречи с европейскими дипломатами, чтобы донести сообщение, что администрация Трампа серьезно относится к введению новых санкций в отношении торговли с Ираном после того, как президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из ядерного соглашения с Тегераном в мае нынешнего года, передает «Голос Америки».

Чиновник отметил, что сейчас настало время для всех компаний прекратить покупать иранскую нефть. Он добавил, что этот шаг касается не только Европы, но и Индии, Китая и Турции, где еще не проводились переговоры с официальными лицами, но они будут проведены.

Цены на нефть выросли после объявления о новых американских санкциях. Иран является третьим по величине производителем нефти среди стран ОПЕК, экспортируя около 2 млн баррелей нефти в день.

Великобритания, Франция, Германия и Европейский союз в целом выступали решительно против выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном. Они пообещали защитить свои компании от так называемых «вторичных санкций», под которые попадают европейские бизнес-структуры в Иране.