Мировые цены на нефть растут: WTI поднялась выше $70 за баррель

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,34 процента до $76,57 за баррель.

Цены на нефть сдержанно растут утром в среду за счёт сокращения добычи в Ливии и Канаде, а также на фоне давления США на импортёров иранского сырья.

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Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,34 процента до $76,57 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $70,75 за баррель, что на 0,31 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 483,0 юаня за баррель.

США потребовали, чтобы все страны прекратили импорт нефти из Ирана с ноября, сказал накануне чиновник Госдепа.

“Вряд ли у США получится заморозить продажи иранского сырья к этому времени, но мы всё более склонны считать, что к ноябрю с рынка уйдут около 700.000 баррелей в сутки нефти из Ирана, что станет дополнительным фактором поддержки котировкам”, – говорится в аналитической заметке Eurasia Group.

Вашингтон также намекнул, что не планирует никого освобождать от санкций.

Кроме того, в пользу рынка сыграло снижение недельных запасов нефти в США.

По данным Американского института нефти (API), запасы уменьшились на 9,2 миллиона баррелей до 421,4 миллиона против прогноза снижения на 2,6 миллиона баррелей.